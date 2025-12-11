Startlist sprint femminile biathlon Hochfilzen 2025 | orario tv streaming italiane in gara

Ecco la startlist dello sprint femminile di biathlon a Hochfilzen 2025, seconda gara della giornata inaugurale della tappa austriaca della Coppa del Mondo 2025-2026. L'evento si svolgerà venerdì 12 dicembre alle 14, con orario, diretta tv e streaming disponibili. Italiane in gara tra le atlete che si sfideranno su piste innevate.

La seconda gara della giornata d’apertura del programma di Hochfilzen, in Austria, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, vedrà andare in scena domani, venerdì 12 dicembre, alle ore 14.15, la 7.5 km sprint femminile, nella quale l’Italia sarà protagonista con cinque azzurre. Saranno 108 le atlete complessivamente al via, ma a rappresentare i colori azzurri saranno Michela Carrara col pettorale numero 17, Samuela Comola con il 41, Dorothea Wierer con il 68, Lisa Vittozzi con il 72 e Rebecca Passler con l’88. La diretta tv della 7.5 km sprint femminile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it