Star Trek | Starfleet Academy Paul Giamatti e La fantascienza per immaginare mondi migliori

Star Trek: Starfleet Academy unisce narrazione e fantascienza per esplorare mondi possibili e futuri migliori. L’attore Paul Giamatti interpreta Nus Braka, un personaggio che arricchisce il franchise creato da Gene Roddenberry. La serie riflette sulla crescita e sull’immaginazione, offrendo uno sguardo alle sfide e alle speranze di un universo in continua espansione. Un’opportunità per approfondire un universo che ha segnato l’immaginario collettivo internazionale.

"L'universo di Star Trek? Rappresenta l'infanzia americana, diventata internazionale". L'attore entra nel franchise ideato da Gene Roddenberry, interpretando il "pirata" Nus Braka. In streaming su Paramount+. La fantascienza, in generale, è "sempre stata legata al cambiamento, alla crescita, al futuro e all'ereditare il futuro stesso". Parola di Paul Giamatti, entrato nel cast di uno dei franchise più influenti della storia: Star Trek. L'attore ha spiegato quanto il genere sci-fi sia il tentativo di "immaginare di rendere le cose migliori". Giamatti ha incontrato la stampa mondiale in occasione della conferenza di Star Trek: Starfleet Academy, in streaming su Paramount+ dal 15 gennaio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Star Trek: Starfleet Academy, Paul Giamatti e "La fantascienza per immaginare mondi migliori" Leggi anche: Star trek starfleet academy: le 8 cose essenziali da sapere Leggi anche: Star trek starfleet academy poster mostra nuovi giovani eroi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Star Trek: Starfleet Academy, recensione: la Flotta Stellare apre le porte alla Gen Z; Star Trek, Paul Giamatti e Holly Hunter: “Costruiremo il futuro con i cadetti di Starfleet Academy”; “Star Trek: Starfleet Academy” riporta il franchise sulla Terra e lo riporta a scuola; Star Trek: Starfleet Academy, primo episodio gratis su YouTube negli USA. Star Trek: Starfleet Academy – Paramount conferma la produzione nel 2024 - Ci aspettavamo nuove durante il giorno del primo contatto in arrivo il prossimo 5 Aprile, ma a quanto pare non abbiamo dovuto aspettare. extratrek.it Star Trek: Starfleet Academy - Paramount+ accoglierà una nuova serie intitolata Star Trek: Starfleet Academy. serial.everyeye.it Star Trek: Starfleet Academy rivela le prime immagini ufficiali - Star Trek: Starfleet Academy svela le prime immagini che rivelano i segreti della prossima serie Star Trek in arrivo su Paramount+. cinefilos.it - 2 giorni a Star Trek: Starfleet Academy #StarTrekUniverse #StarTrek #StarfleetAcademy #StarTrekStarfleetAcademy #ParamountPlus #skydance facebook

