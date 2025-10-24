Springsteen – Liberami dal nulla | la storia vera dietro il biopic con Jeremy Allen White

Cinefilos.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva nelle sale il 24 ottobre 2025 SpringsteenLiberami dal nulla ( Deliver Me from Nowhere ), il biopic scritto e diretto da Scott Cooper che ripercorre uno dei momenti più fragili e rivelatori nella vita di Bruce Springsteen. Il film, interpretato da Jeremy Allen White ( The Bear ), porta sul grande schermo il periodo che portò alla nascita di Nebraska, l’album più intimo e oscuro del “Boss”, e racconta come la musica divenne per lui una via di guarigione da traumi familiari e crisi personali. Prodotto da 20th Century Studios, il film si ispira al libro omonimo del giornalista Warren Zanes ma si basa anche sui racconti personali che Springsteen ha condiviso con Cooper, offrendo così un ritratto umano e vulnerabile del leggendario rocker del New Jersey. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

springsteen 8211 liberami storiaSpringsteen , il film Liberami dal nulla racconta i demoni di The Boss: storia di un'anima tormentata che si è curata con la musica - Springsteen: il film Liberami dal nulla con protagonista Jeremy Allen White arriva al cinema e ci porta nel 1982: abbiamo intervstato il regista Scott Cooper ... Scrive vogue.it

springsteen 8211 liberami storiaSpringsteen - Liberami dal nulla Recensione: un biopic imperfetto sul Boss dietro la musica - Jeremy Allen White mette tutto sè stesso nel ruolo del Boss in un biopic che lascia da parte la musica per indagare l'uomo, ma il risultato è altalenante. Lo riporta cinema.everyeye.it

springsteen 8211 liberami storiaSpringsteen: Liberami dal nulla, la recensione del film con Jeremy Allen White al cinema - Leggi su Sky TG24 l'articolo Springsteen: Liberami dal nulla, la recensione del film con Jeremy Allen White al cinema ... Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Springsteen 8211 Liberami Storia