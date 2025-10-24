Springsteen – Liberami dal nulla | la storia vera dietro il biopic con Jeremy Allen White
Arriva nelle sale il 24 ottobre 2025 Springsteen – Liberami dal nulla ( Deliver Me from Nowhere ), il biopic scritto e diretto da Scott Cooper che ripercorre uno dei momenti più fragili e rivelatori nella vita di Bruce Springsteen. Il film, interpretato da Jeremy Allen White ( The Bear ), porta sul grande schermo il periodo che portò alla nascita di Nebraska, l’album più intimo e oscuro del “Boss”, e racconta come la musica divenne per lui una via di guarigione da traumi familiari e crisi personali. Prodotto da 20th Century Studios, il film si ispira al libro omonimo del giornalista Warren Zanes ma si basa anche sui racconti personali che Springsteen ha condiviso con Cooper, offrendo così un ritratto umano e vulnerabile del leggendario rocker del New Jersey. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
