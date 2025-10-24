Jeremy Allen White canta davvero in Springsteen – Liberami dal nulla?

Springsteen – Liberami dal nulla ( Deliver Me from Nowhere ) mostra un’ottima interpretazione di Jeremy Allen White nel ruolo principale. Il film è una biografia di Bruce Springsteen che copre il periodo in cui lavorava al suo famoso album Nebraska, concepito mentre registrava “Born to Run” con la E Street Band. È anche basato sull’omonimo libro di Warren Zanes. Il film è scritto e diretto da Scott Cooper e, oltre a White, vede la partecipazione di un cast di supporto che include Stephen Graham, Marc Maron, Jeremy Strong e Gaby Hoffman. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Altre letture consigliate

Al via la nuova stagione di #EffettoNotte Venerdì #24ottobre ore 23 su #TV2000 con: Diego Abatantuono, Virginia Raffaele, Edoardo Leo e Jeremy Allen White Canale 28 157 Sky App #Play2000 @fabio_falzone #cinema #film @VirgiRaffaele @cinem - X Vai su X

Jeremy Allen White dà corpo e anima a Bruce Springsteen in un ritratto che non cerca il mito, ma l’uomo dietro la leggenda. Springsteen: Liberami dal nulla racconta la fame, la rabbia e la poesia di chi ha trasformato il silenzio in musica. Orari e biglietti su http - facebook.com Vai su Facebook

Chi canta in "Springsteen: Liberami dal nulla"? La preparazione di Jeremy Allen White - Dopo aver conquistato pubblico e critica nei panni del tormentato chef Carmy Berzatto in The Bear, l’attore ha ... Si legge su tag24.it

Bruce Springsteen da Fazio: «Jeremy Allen White ha fatto un lavoro straordinario» - Bruce Springsteen e Jeremy Allen White sono stati ospiti a Che tempo che fa da Fabio Fazio per presentare il biopic Deliver Me From Nowhere ... Segnala billboard.it

Springsteen – Liberami dal Nulla: tutte le location del film sul Boss con Jeremy Allen White - Questo film ci riporta all’America più cruda e suggestiva degli anni ’80, dove Springsteen ha scritto il suo disco più intimo e spiazzante ... Come scrive siviaggia.it