Jeremy Allen White canta davvero in Springsteen – Liberami dal nulla?

Cinefilos.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SpringsteenLiberami dal nulla ( Deliver Me from Nowhere )   mostra un’ottima interpretazione di Jeremy Allen White nel ruolo principale. Il film è una biografia di Bruce Springsteen che copre il periodo in cui lavorava al suo famoso album Nebraska, concepito mentre registrava “Born to Run” con la E Street Band. È anche basato sull’omonimo libro di Warren Zanes. Il film è scritto e diretto da Scott Cooper e, oltre a White, vede la partecipazione di un cast di supporto che include Stephen Graham, Marc Maron, Jeremy Strong e Gaby Hoffman. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

