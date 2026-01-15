Il 23 gennaio su Disney+ sarà disponibile Springsteen: Liberami dal Nulla, il film che approfondisce la vita e la carriera di Bruce Springsteen, focalizzandosi sul processo creativo dell’album Nebraska del 1982. Un’occasione per scoprire aspetti inediti della figura artistica e personale del musicista attraverso un documentario che unisce testimonianze e immagini d’archivio. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati e gli amanti della musica.

Disney+ ha annunciato ufficialmente l’arrivo in streaming di Springsteen: Liberami dal Nulla, il film biografico che racconta il percorso creativo e personale di Bruce Springsteen dietro l’album “ Nebraska ” del 1982. Springsteen: Liberami dal Nulla Il film su Nebraska è in arrivo su Disney+ Il film esplora la creazione di “ Nebraska ”, un album acustico puro e tormentato registrato da Springsteen da solo nella sua camera da letto in New Jersey con un registratore a quattro piste. È un momento di svolta nella sua vita: segnato da pressioni, ambizione, successo e scoperta di sé, l’album è considerato una delle sue opere più durature e personali. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Springsteen: Liberami dal Nulla | Il film su Nebraska arriva su Disney+ il 23 Gennaio

Leggi anche: Springsteen – Liberami dal nulla avrà un sequel? il regista anticipa: “Se si possono realizzare quattro film sui Beatles, si possono realizzare anche un paio di film su Bruce Springsteen”

Leggi anche: SPRINGSTEEN: LIBERAMI DAL NULLA, la sountrack ufficiale del film dedicato a Bruce Springsteen

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Liberami dal nulla, il lato più intimo di Springsteen al Cinema Astra; Springsteen: Deliver Me From Nowhere; Springsteen, Nebraska live in streaming su Disney+.

Al cinema a ottobre 2025 il film "Springsteen: Liberami dal nulla" - Il nuovo film targato 20th Century Studios, "Springsteen: Liberami dal Nulla", segue la realizzazione di "Nebraska" di Bruce Springsteen del 1982, un album acustico puro e ... quotidiano.net

Springsteen - Liberami dal Nulla: Jeremy Allen White interpreta la rockstar nel biopic che non ti aspetti - È il 1981 quando Bruce Springsteen, reduce dal successo di Hungry Heart, finisce il tour che lo sta portando alla sua incoronazione definitiva come rockstar e inizia a pensare al suo futuro artistico, ... grazia.it

Springsteen: Liberami dal Nulla arriva nelle sale italiane il 23 ottobre - Arriverà nelle sale italiane il 23 ottobre Springsteen: Liberami dal Nulla, il nuovo film targato 20th Century Studios che segue la realizzazione di Nebraska di Bruce Springsteen del 1982, un album ... quotidiano.net

La recensione della colonna sonora di Jeremiah Fraites per il film "Springsteen liberami dal nulla" https://www.colonnesonore.net/recensioni/cinema/11384-springsteen-deliver-me-from-nowhere.html @jeremiahfraites #jeremiahfraites #springsteenliberamidal - facebook.com facebook