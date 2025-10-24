Springsteen – Liberami dal nulla avrà un sequel? il regista anticipa | Se si possono realizzare quattro film sui Beatles si possono realizzare anche un paio di film su Bruce Springsteen

Il regista di Springsteen – Liberami dal nulla Scott Cooper ha accennato ai piani per un sequel del film biografico su Bruce Springsteen e a come potrebbe essere realizzato. Il dramma biografico vede Jeremy Allen White interpretare il ruolo del cantautore, descrivendo le sue lotte personali e il suo successo durante la registrazione del suo sesto album, Nebraska. Le recensioni di Springsteen – Liberami dal nulla sono state contrastanti ma positive. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Altre letture consigliate

VENERDI' 24 E SABATO 25 OTTOBRE IN PROGRAMMAZIONE "BUGONIA" DI LANTHIMOS CON EMMA STONE, ORE 16:15 E 18:30 IN ITALIANO E ORE 21:00 IN V.O.S.; "SPRINGSTEEN - LIBERAMI DAL NULLA" DI COOPER CON JEREMY ALLE WHIT - facebook.com Vai su Facebook

Springsteen - Liberami dal nulla, il ritratto di Bruce Springsteen con Jeremy Allen White protagonista il cui titolo originale è Springsteen: Deliver Me from Nowhere, si tratta di un film biografico e musicale che racconta un periodo cruciale della vita del cosiddett - X Vai su X

Springsteen ripubblica Nebraska in versione espansa da ascoltare aspettando il biopic Liberami dal nulla con Jeremy Allen White - Esce a fine ottobre il film Liberami dal nulla dedicato a Springsteen attesissimo da tutti i fan del Boss e dalle fan di Jeremy Allen White. Riporta milanofinanza.it

Springsteen - Liberami dal nulla, Jeremy Allen White è a Roma: "Quando ascolto Nebraska, mi sento compreso" - Con il film in uscita al cinema il 23 ottobre, Jeremy Allen White e il regista Scott Cooper fanno tappa a Roma per la promozione di Springsteen: Liberami dal nulla. Secondo comingsoon.it

«Springsteen: Liberami dal Nulla», il trailer dell’atteso film in arrivo in Italia - La pellicola segue la realizzazione dell’album Nebraska del 1982, anno in cui di Bruce Springsteen era un giovane musicista sul punto di diventare una superstar mondiale, alle prese con il difficile ... Lo riporta donnamoderna.com