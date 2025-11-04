Vokalfest 2025 a Spazio Rossellini

Sabato 8 novembre e domenica 9 novembre 2025 allo Spazio Rossellini di Roma, la voce — il primo strumento musicale, quello che accomuna popoli e latitudini dalla notte dei tempi — diventa protagonista di una maratona sonora che attraversa generi, culture e tempi, il Vokalfest: festival ormai alla. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondisci con queste news

Vokalfest 2025 – “La voce come orchestra” Roma, Spazio Rossellini (Via della Vasca Navale 58) Sabato 8 & Domenica 9 novembre 2025 • ore 20:00-mezzanotte Torna a Roma il festival che trasforma la voce nel più potente degli strumenti: due ser - facebook.com Vai su Facebook

Vokalfest 2025, torna a Roma il festival che trasforma la voce in orchestra con i Neri per Caso, Oblivion e tanti altri ospiti speciali - L’8 e 9 novembre torna a Roma il Vokalfest: due serate allo Spazio Rossellini per celebrare la voce come strumento universale. msn.com scrive

Neri per Caso, Oblivion e altri al VokalFest di Roma - Sabato 8 novembre e domenica 9 novembre 2025 allo Spazio Rossellini di Roma, la voce — il primo strumento musicale, quello che accomuna popoli e latitudini dalla notte dei tempi — diventa protagonista ... Da radiowebitalia.it

VokalFest 2025, a Roma la voce diventa magia: il festival in arrivo l'8 e il 9 novembre 2025 - L’8 e 9 novembre 2025, torna a Roma un festival all'insegna dell'armonia e del ritmo: allo Spazio Rossellini prende vita la tredicesima edizione di Vokalfest, la manifestazione che trasforma la voce n ... Segnala msn.com