La Sorella di Gesucristo a Spazio Rossellini

Romatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allo Spazio Rossellini di Roma, giovedì 6 novembre, ci sarà lo spettacolo “La Sorella di Gesucristo”, di e con Oscar De Summa.Una storia tanto semplice quanto terribile. Una ragazza prende in mano una pistola Smith & Wesson 9 millimetri e attraversa tutto il paese per andare a sparare al ragazzo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

