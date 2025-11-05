La Sorella di Gesucristo a Spazio Rossellini
Allo Spazio Rossellini di Roma, giovedì 6 novembre, ci sarà lo spettacolo “La Sorella di Gesucristo”, di e con Oscar De Summa.Una storia tanto semplice quanto terribile. Una ragazza prende in mano una pistola Smith & Wesson 9 millimetri e attraversa tutto il paese per andare a sparare al ragazzo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
