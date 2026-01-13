Ci mandava a chiamare molte volte nella sua stanza | Julio Iglesias accusato di violenza sessuale da due ex dipendenti Il cantante e l’avvocato per ora tacciono

Julio Iglesias è al centro di accuse di violenza sessuale da parte di due ex dipendenti, che sostengono di aver subito abusi mentre lavoravano nelle sue ville ai Caraibi. Il cantante e il suo avvocato non hanno ancora commentato le accuse, che stanno attirando l’attenzione dei media. La vicenda evidenzia l'importanza di un’indagine accurata e rispettosa delle procedure legali.

Julio Iglesias è nei guai. Due ex dipendenti accusano il cantante di averle aggredite sessualmente mentre lavoravano per lui come dipendenti interne nelle sue ville ai Caraibi. La pesante accusa arriva da una lunga inchiesta pubblicata dal quotidiano spagnolo elDiario.es, condotta in collaborazione con Univision Noticias, basata sulle testimonianze di una collaboratrice domestica e di una fisioterapista. Secondo quanto riportato, le due donne affermano di aver lavorato per l'artista spagnolo, oggi 82enne, nel 2021 in un "clima di controllo, molestie e terrore" nelle sue residenze nella Repubblica Dominicana e alle Bahamas.

