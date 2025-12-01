Cantante Lamjarred accusato di stupro

4.40 Saad Lamjarred, cantante marocchino già coinvolto in vari casi di violenza sessuale, affronterà lunedì un processo in Francia per uno stupro avvenuto nel 2018. Lamjarred comparirà in udienza e il verdetto è previsto per giovedì. La vittima ha chiesto che il processo si svolga a porte chiuse per tutelarne la riservatezza. Il cantante è stato condannato nel 2023 a 6 anni di carcere dalla Corte d'assise di Parigi per accuse analoghe.Ciò si aggiunge ad un passato giudiziario complesso con episodi analoghi in Marocco e negli Usa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

