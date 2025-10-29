PlayStation Plus Essential Sony annuncia i giochi gratis di Novembre 2025 per PS5 e PS4

Sony Interactive Entertainment ha annunciato i giochi del PlayStation Plus Essential di Novembre 2025, rivolti anche in questo caso agli abbonati al servizio in possesso di una PS5 o PS4. A questo punto scopriamo qui sotto i titoli in arrivo nel PS Plus Essential ad Ottobre 2025: Stray. EA Sports WRC 24. Totally Accurate Battle Simulator. Your PlayStation Plus Monthly Games for November: Stray? EA Sports WRC 24 Totally Accurate Battle Simulator All playable from Nov 4. Full details: https:t.coUOVmwSyB7i pic.twitter.comTu6pSBUxuE — PlayStation (@PlayStation) October 29, 2025. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - PlayStation Plus Essential, Sony annuncia i giochi “gratis” di Novembre 2025 per PS5 e PS4

