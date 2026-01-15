Solomon | Sono israeliano ebreo e amo il mio Paese ma lascerei la politica da parte Sono qui per giocare

Manor Solomon, nuovo acquisto della Fiorentina arrivato in prestito dal Tottenham, si è presentato questa mattina in conferenza stampa. L’attaccante israeliano, ebreo e orgoglioso del suo Paese, ha sottolineato di voler mettere da parte la politica per concentrarsi sul calcio e sulla sua nuova avventura in Italia. Una scelta che evidenzia la volontà di dedicarsi alla carriera sportiva con impegno e semplicità.

Manor Solomon ha svolto stamani la conferenza di presentazione come nuovo calciatore della Fiorentina; l'israeliano è arrivato in prestito dal Tottenham. Le parole di Solomon. I fischi all'Olimpico: «Quando sono entrato con la Lazio non ho avuto il benvenuto più caloroso, ma ho già vissuto questa situazione anche in Spagna. So che sono cose che succedono, ma io sono qui per giocare a calcio e non per parlare di politica. Accetto se i tifosi avversari mi fischieranno, ma io sono qua per giocare a calcio». Il primo approccio col mondo viola: «Sono qui solo da due settimane e non posso dire molto sulla Serie A.

