La Fiorentina prende l’israeliano Solomon ma è polemica Madau Si | Sostiene Netanyahu qui non è il benvenuto

La Fiorentina ha annunciato l'acquisto dell’israeliano Solomon, suscitando reazioni di polemica. Jacopo Madau, segretario provinciale di Sinistra Italiana a Firenze e assessore a Sesto Fiorentino, ha commentato: «Non sei il benvenuto a Firenze», evidenziando le tensioni politiche legate alla presenza del giocatore. La vicenda riflette come le scelte sportive possano scontrarsi con sensibilità e opinioni pubbliche radicate.

« Non sei il benvenuto a Firenze ». Questo il commento di Jacopo Madau, segretario provinciale di Sinistra Italiana a Firenze e assessore alla cultura, al lavoro e alle politiche giovanili del Comune di Sesto Fiorentino. In un post sui social critica alla Fiorentina del calciatore israeliano Manor Solomon, atterrato in città per la firma al contratto e le visite di rito. «È stato appena ufficializzato l’arrivo del calciatore israeliano Solomon alla Fiorentina – afferma Madau – Ultimi o non ultimi, chi non ha mai nascosto il proprio sostegno alle politiche genocidarie di Netanyahu non è il benvenuto a Firenze e può rappresentare la nostra città e la Fiorentina». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Israeliano Solomon alla Fiorentina, assessore Madau: “Non sei il benvenuto a Firenze” Leggi anche: Solomon alla Fiorentina, l’assessore Madau contro il calciatore israeliano: “Non è il benvenuto a Firenze” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La Fiorentina prende l’israeliano Solomon, è polemica. L’assessore alla Cultura di Sesto: “Non è il benvenuto” - La Fiorentina ufficializza il prestito di Solomon, esterno d'attacco israeliano in arrivo dal Tottenham, e in città scoppia il caso politico ... dire.it

La Fiorentina prende l'israeliano Solomon. Sinistra Italiana: "Non è il benvenuto a Firenze" - L'acquisto in prestito del giocatore scatena la polemica per le sue posizioni dirette e pubbliche a sostegno delle forze di difesa israeliane e della ... huffingtonpost.it

Ma davvero @SI_sinistra ha preso questa posizione anti semita @marcogrimaldi_ dimmi che non è vero. La Fiorentina prende l'israeliano Solomon. Sinistra Italiana: "Non è il benvenuto a Firenze" - HuffPost Italia x.com

Solomon appena arrivato a Firenze Esterno classe 99, di proprietà del Tottenham e negli ultimi mesi in prestito al Villarreal. La Fiorentina lo prende in prestito con diritto di riscatto Benvenuto Manor - facebook.com facebook

