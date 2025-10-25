Carlos Alcaraz | Alcuni tennisti sono più forti di me sui campi indoor giocare per il mio Paese a Bologna sarà speciale

Carlos Alcaraz è a Parigi per dare il via alla sua avventura nell’ultimo Masters1000 della stagione, a precedere le ATP Finals 2025. Lo spagnolo (n.1 del mondo) ha deciso, dopo aver affrontato la finale della Six Kings Slam (persa contro Jannik Sinner), di prendersi una settimana di pausa in modo da essere pronto fisicamente e mentalmente al rush finale. L’iberico, infatti, si prepara a una serie di match importante: il torneo transalpino, il Master di fine anno a Torino e le Finals di Coppa Davis a Bologna. Nel Media-Day odierno, Carlitos è tornato su uno dei temi di cui spesso ha parlato, ovvero il problema dei tanti match nella stagione tennistica: “ Non ho un numero preciso di partite da indicare, ma è evidente che bisogna fare qualcosa con il calendario. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz: “Alcuni tennisti sono più forti di me sui campi indoor, giocare per il mio Paese a Bologna sarà speciale”

