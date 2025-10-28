Cosa significa quando il gatto dorme acciambellato | perché lo fa anche addosso a noi
Se il gatto dorme acciambellato quando è vicino a te significa che è rilassato e tranquillo. Questa posizione serve al micio anche a conservare il calore e a proteggere le parti più vulnerabili. Se poi si addormenta così addosso a te è segno di fiducia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? Anche questo mese sta per concludersi… e sapete cosa significa? È il momento del nostro Glossario Radiologico! Oggi vi presentiamo un caso clinico particolare: il paziente è un uomo che manifesta progressivi disturbi visivi. A partire dall’immagine pro - facebook.com Vai su Facebook
Cosa significa quando il gatto si copre gli occhi con le zampe: cosa vuole comunicare - Chi vive con un gatto lo avrà sicuramente visto mentre se ne sta addormentato, con una o entrambe le zampe posate sugli occhi. fanpage.it scrive