Cambio ora 2025 si passa all’ora solare | si dorme un’ora di più Quando spostare le lancette
Alcuni studi dimostrano che l’ora legale ha effetti negativi sulla salute, perciò ogni anno torna la proposta di abolirla. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Cambio ora ottobre 2025: effetti su sonno, consumi e vita quotidiana - Il 26 ottobre 2025 l'Italia passa all'ora solare: focus su impatti su sonno, consumi energetici e la discussione UE sull'abolizione del cambio d'ora. Come scrive finanza.com
Cambio dell'ora ottobre 2025, quando e come spostare le lancette - Il risultato in generale sarà un'ora di luce naturale in più al mattino, mentre la sera farà buio prima con le giornate che saranno, con il passare delle settimane, sempre più corte. Scrive msn.com
