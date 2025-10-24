Cambio ora 2025 si passa all’ora solare | si dorme un’ora di più Quando spostare le lancette

Alcuni studi dimostrano che l’ora legale ha effetti negativi sulla salute, perciò ogni anno torna la proposta di abolirla. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Cambio ora 2025, si passa all’ora solare: si dorme un’ora di più. Quando spostare le lancette

Ottobre porta il freddo ? … e il cambio gomme! ? Dal 15 ottobre si apre la stagione del cambio gomme e dal 15 novembre scatta l’obbligo di circolare con pneumatici invernali o catene a bordo. Evita multe e viaggia in sicurezza: passa da De Togni Auto - facebook.com Vai su Facebook

Cambio ora ottobre 2025: effetti su sonno, consumi e vita quotidiana - Il 26 ottobre 2025 l'Italia passa all'ora solare: focus su impatti su sonno, consumi energetici e la discussione UE sull'abolizione del cambio d'ora. Come scrive finanza.com

Cambio dell'ora ottobre 2025, quando e come spostare le lancette - Il risultato in generale sarà un'ora di luce naturale in più al mattino, mentre la sera farà buio prima con le giornate che saranno, con il passare delle settimane, sempre più corte. Scrive msn.com

Cambio gomme 2025, le date da segnare in calendario per evitare multe - Con l'arrivo della stagione fredda, gli automobilisti italiani si trovano alle prese con il cambio degli pneumatici, elementi essenziali per la sicurezza stradale poiché rappresentano l’unico punto di ... Come scrive lastampa.it