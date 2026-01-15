Smog bollino rosso su tutta l’Emilia-Romagna | scattano le misure emergenziali

L’emergenza smog in Emilia-Romagna si intensifica, con il bollino rosso ora esteso a tutta la regione. Dopo le misure già in vigore nelle province di Bologna, Reggio Emilia, Ferrara e Modena, le autorità hanno deciso di adottare ulteriori provvedimenti per fronteggiare l’inquinamento atmosferico. La situazione richiede attenzione e rispetto delle indicazioni per tutelare la salute pubblica e l’ambiente locale.

Si aggrava l'allarme smog in Emilia-Romagna. Da ieri il bollino rosso emesso da Arpae è stato esteso a tutto il territorio regionale, dopo essere già in vigore da martedì nelle province di Bologna, Reggio Emilia, Ferrara e Modena.

Allarme smog, bollino rosso in tutta l’Emilia-Romagna: quali sono le limitazioni in vigore - Meglio però il report di Arpae: nel 2025 la qualità dell’aria è migliorata. msn.com

Smog e Pm10, tutta l'Emilia-Romagna in bollino rosso: il nuovo bollettino di Arpae e le misure emergenziali da rispettare - Peggiora l'allarme smog che era già in corso per Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia allargandosi a tutta la regione. corrieredibologna.corriere.it

La situazione smog in Emilia-Romagna continua ad andare molto male. https://www.dire.it/14-01-2026/1208632-pm-10-ancora-da-bollino-rosso-in-emilia-romagna-prosegue-lo-stop-alle-auto-inquinanti facebook

Allarme smog, tutta l’Emilia-Romagna da bollino rosso: ecco chi può circolare e chi no x.com

