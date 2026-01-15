Skyler Howes e la Honda fanno la voce grossa tra le moto nell’undicesima tappa della Dakar 16° Lucci

Nell’undicesima tappa della Dakar 2026, Skyler Howes su Honda si distingue tra le moto, mentre il pilota Lucci conclude in 16ª posizione. La speciale, lunga 346 km, si è svolta in un contesto caratterizzato da un percorso complessivo di 882 km, comprendente anche i trasferimenti, evidenziando l’importanza di strategie e resistenza in questa fase della competizione.

Calato il sipario sull’undicesima tappa della Dakar 2026. C’era grande attesa per la speciale odierna, lunga 346 km, a cui si sono aggiunti 536 km di trasferimento. Un percorso nel quale ci si aspettava una velocità media elevata, pur dovendo prestare la massima attenzione lungo il tracciato che conduceva da Bisha ad Al Henakiyah. La terzultima prova della Maratona del deserto ha sorriso a Skyler Howes nella categoria moto. Una giornata da incorniciare per Honda, che ha mostrato gli artigli grazie all’affermazione dell’americano in 3h09’02”. Howes ha preceduto il compagno di squadra sulla HRC n. 🔗 Leggi su Oasport.it

