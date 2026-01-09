Dakar 2026 Daniel Sanders domina la sesta tappa tra le moto ma la sua vittoria è sub judice

Durante la Dakar 2026, Daniel Sanders ha conquistato la sesta tappa tra le moto, ma la sua vittoria è attualmente sotto scrutinio. Dopo il prologo e cinque tappe, i concorrenti si preparano alla fase più impegnativa dell’edizione, prima del giorno di riposo. La competizione prosegue con incertezza e determinazione, mentre le sfide della gara si intensificano.

Le moto avevano già archiviato il prologo e cinque tappe di questa Dakar 2026, ma prima del meritato giorno di ripos o i piloti sono stati chiamati ad affrontare la frazione più impegnativa di quest’edizione. Il percorso prevedeva ben 915 chilometri da Ha’il a Riyadh, con 326 chilometri di prova speciale. Daniel Sanders ha difeso ieri la leadership nella classifica generale, chiudendo inizialmente in terza posizione alle spalle di Luciano Benavides e Nacho Cornejo. Oggi, su un tracciato dominato dalle dune di sabbia, l’australiano sulla KTM ha però lanciato un segnale forte. Già prima del primo checkpoint aveva superato Cornejo, partito tre minuti prima, facendo segnare il secondo miglior crono dopo 38 chilometri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dakar 2026, Daniel Sanders domina la sesta tappa tra le moto, ma la sua vittoria è sub judice Leggi anche: Luciano Benavides vince tra le moto ad Hail. Daniel Sanders torna in vetta alla classifica della Dakar Leggi anche: Dakar 2026, Sanders domina la Maratona nel deserto: KTM imbattibile nella tappa Yanbu–AlUla La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Dakar moto, tappa 2: Sanders vince e va in testa alla generale; Moto, tappa 2 - Sanders e Canet si scambiano di posizione, Brabec sempre terzo: gli highlights; Dakar 2026, Stage 2: Canet cade e Sanders si prende tappa e generale; Dakar 2026, Tosha Schareina cade ma vince lo stage e mette pressione a Daniel Sanders nella generale. Luciano Benavides vince tra le moto ad Hail. Daniel Sanders torna in vetta alla classifica della Dakar - Nel 2024 Kevin Benavides pose la firma nella tappa della Dakar che aveva come destinazione Hail. oasport.it

Dakar 2026 | Moto, tappa 6: Sanders allunga ma la sua vittoria è sub judice - Il pilota della KTM sfodera una prestazione dominante, staccando di 4'43" la Honda di Brabec, ma rischia di incappare in una penalità di 6 minuti per non aver rispettato un limite di velocità. msn.com

Dakar 2026, risultati 5^ tappa: vincono Guthrie e Benavides - Dominio Ford nella 5^ tappa della Dakar, con il successo che è andato all'americano Mitch Guthrie davanti a Roma e Prokop. sport.sky.it

Dakar Rally T6 – SS6 | 326 km – Cronaca tempi intermedi dei 7 WP Post in continuo aggiornamento KM 38 – WP3 Daniel Sanders parte decisamente all’attacco: aggancia e supera subito Cornejo e, già al km 38, ha quasi recuperato 2m anche all’apripista Be - facebook.com facebook

Dakar 2026, Tosha Schareina cade ma vince lo stage e mette pressione a Daniel Sanders nella generale - x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.