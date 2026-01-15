Negli ultimi tempi, Sky e Dazn stanno registrando una diminuzione degli abbonamenti, influenzata dall’aumento dei prezzi e da telecronache spesso percepite come troppo tifose. Questa tendenza evidenzia le sfide del settore, dove la fidelizzazione dei clienti diventa sempre più complessa. La situazione potrebbe portare a un rischio di crisi per entrambe le piattaforme, che devono riconsiderare le proprie strategie di offerta e comunicazione per mantenere la propria clientela.

Da Beppe Bergomi a Daniele Stramaccioni, le telecronache tifose di Sky e Dazn producono una continua emorragia di abbonamenti. Le due piattaforme che detengono i diritti del calcio, Europa compresa, devono contrastare la pirateria ma anche l’effetto di una imparzialità e una certa grossolanità ei commenti tecnici che ormai sembra incontenibile. L’ultimo caso: il rigore di Stramaccioni. L’ultimo caso in ordine cronologico risale a ieri sera. Inter-Lecce, recupero di serie A. L’arbitro Maresca assegna un rigore inesistente ai padroni di casa, poi revocato dal Var, che Daniele Stramaccioni, commentatore ed ex allenatore dei nerazzurri, definisce in diretta, “netto”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sky e Dazn perdono abbonati, tra aumento dei prezzi e telecronache "tifose": il rischio del default è imminente

