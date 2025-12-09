Sky sotto accusa | multa Antitrust da 4,2 milioni per pratiche scorrette su prezzi e offerte agli abbonati

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha multato Sky Italia con una sanzione di 4,2 milioni di euro, contestando pratiche scorrette relative a prezzi, offerte e comunicazioni ingannevoli rivolte agli abbonati. Sky respinge le accuse, sottolineando la propria trasparenza e attenzione al cliente.

AGCM contesta a Sky e NOW aumenti poco trasparenti, promesse di retention non mantenute e comunicazioni ingannevoli nelle fatture Sky Italia respinge la decisione ribadendo trasparenza e centralità del cliente L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha inferto una dura sanzione pecuniaria a Sky Italia, quantificata in un totale di 4,2 milioni di euro, per aver. su Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Sky sotto accusa: multa Antitrust da 4,2 milioni per pratiche scorrette su prezzi e offerte agli abbonati

