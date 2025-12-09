Sky sotto accusa | multa Antitrust da 3,2 milioni per pratiche scorrette su prezzi e offerte agli abbonati
Sky e NOW sono stati sanzionati dall'Antitrust con una multa da 3,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette, tra cui aumenti poco trasparenti, promesse di retention non mantenute e comunicazioni ingannevoli nelle fatture. L'AGCM ha evidenziato irregolarità che hanno ingannato i consumatori e compromesso la trasparenza delle offerte.
AGCM contesta a Sky e NOW aumenti poco trasparenti, promesse di retention non mantenute e comunicazioni ingannevoli nelle fatture L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha inferto una dura sanzione pecuniaria a Sky Italia, quantificata in un totale di 3,2 milioni di euro, per aver adottato tre diverse pratiche commerciali scorrette nell'ambito della gestione dei prezzi de.
