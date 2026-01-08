Su che canale vedere in tv Sinner-Auger Aliassime Australian Open Opening Week | orario e streaming Niente diretta in chiaro

Per seguire Jannik Sinner contro Felix Auger-Aliassime durante l'Australian Open Opening Week, è importante sapere che la partita non sarà trasmessa in chiaro. L’incontro si svolgerà nel primo turno del torneo, e sarà visibile tramite i servizi di streaming ufficiali o su canali a pagamento. Per conoscere orario e modalità di visione, consultate i dettagli sul sito ufficiale degli Australian Open o sulle piattaforme di streaming sportive autorizzate.

L’ultima esibizione di Jannik Sinner prima dell’esordio stagionale ufficiale, fissato direttamente nel primo torneo del Grand Slam, avverrà nell’ambito della Opening Week degli Australian Open 2026 di tennis, in cui affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime. Il match d’esibizione è fissato per venerdì 16 gennaio, alle ore 7.00 italiane, alla Rod Laver Arena di Melbourne: i due si sono incontrati per 6 volte in incontri ufficiali, ed il bilancio è di 4-2 per Sinner, che ha vinto tutte le sfide del 2025, mentre le affermazioni del canadese sono datate 2022. La diretta tv di Sinner-Auger-Aliassime, esibizione della Opening Week degli Australian Open 2026 di tennis, non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà trasmessa su discovery+, infine la Diretta Live testuale del match sarà assicurata da OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Su che canale vedere in tv Sinner-Auger Aliassime, Australian Open Opening Week: orario e streaming. Niente diretta in chiaro Leggi anche: Dove vedere in tv Sinner-Auger Aliassime, Opening Week 2026: programma e streaming Leggi anche: Su che canale vedere in tv Sinner-Auger Aliassime oggi, ATP Parigi 2025: orario, diretta, differita TV8 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Su che canale vedere in tv Sinner-Alcaraz, esibizione Seul 2026: orario, programma, streaming; Sinner-Alcaraz, la “prima” del 2026 a Seul: dove vedere il match in tv; Sinner, salta la diretta TV degli Australian Open: dove vedere i match di Jannik live; Esibizione Sinner-Alcaraz in tv: data, orario, canale e diretta streaming. Su che canale vedere in tv Sinner-Auger Aliassime, Australian Open Opening Week: orario e streaming. Niente diretta in chiaro - L'ultima esibizione di Jannik Sinner prima dell'esordio stagionale ufficiale, fissato direttamente nel primo torneo del Grand Slam, avverrà nell'ambito ... oasport.it

Su che canale vedere in tv Sinner-Alcaraz, Seul 2026: orario esatto, programma in chiaro, streaming - L'azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz si affronteranno alla Incheon Inspire Arena di Seul (Corea del Sud), nell'incontro d'esibizione ... oasport.it

Sinner-Alcaraz: dove vedere (gratis) l'esibizione di sabato. Orario e precedenti della sfida di Seoul (antipasto degli Australian Open) - Archiviata la pausa invernale, Jannik Sinner è pronto a tornare in scena con l'azzurro, attuale numero due del mondo, che sta ultimando la preparazione in vista del primo ... msn.com

Per vedere il Barletta canale 77.dgt - facebook.com facebook

Dove vedere #Lazio- #Cremonese in tv Dazn o Sky, orario x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.