Per seguire in TV il match tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime durante l'Australian Open Opening Week 2026, consultare i canali sportivi dedicati o le piattaforme streaming ufficiali. L'incontro si svolge sulla Rod Laver Arena e rappresenta uno degli ultimi test prima del torneo principale. Verificare gli orari e il programma aggiornato sui servizi di streaming autorizzati o sui canali televisivi sportivi per non perdere l'appuntamento.

Nuovo appuntamento con Jannik Sinner prima degli Australian Open. Sulla Rod Laver Arena, il numero 2 del mondo avrà a che fare con il canadese Felix Auger-Aliassime in uno degli ultimi incontri di esibizione dell’Opening Week legata allo Slam di Melbourne, che si svolge in parallelo alle qualificazioni. I due si sono affrontati diverse volte nel recente passato, non ultima la finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Non è ovviamente ancora un confronto nel più totale stile agonistico, ma avrà certamente la valenza di far capire come stanno, per certa misura, le cose in vista dell’appuntamento di Melbourne. 🔗 Leggi su Oasport.it

Su che canale vedere in tv Sinner-Auger Aliassime, Australian Open Opening Week 2026: orario, programma, streaming

