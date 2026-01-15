Simonelli | Abbiamo discusso con gli arbitri delle riforme necessarie per mantenere il sistema sostenibile

Simonelli sottolinea l'importanza di dialogare con gli arbitri per rendere il sistema più sostenibile. Attraverso incontri periodici, si mira a chiarire le decisioni e a garantire un’interpretazione uniforme delle regole, contribuendo a migliorare la gestione complessiva delle competizioni e la trasparenza del settore.

«Stiamo cercando, insieme agli arbitri, di fare sempre più incontri per cercare di spiegare sempre meglio le decisioni e avere un’uniformità di giudizio». Così Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, uscendo dalla sede della Figc dopo la riunione che si è tenuta a Roma sul tema delle riforme, torna a parlare del tema arbitrale. Lo riporta Ansa. «Siamo rimasti sul discorso generale delle riforme, abbiamo parlato di tutto quello che bisogna fare per mantenere e rendere il sistema sostenibile». Gli arbitri chiedono una squalifica esemplare per Conte (anche tre giornate), “è andato oltre”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Simonelli: «Abbiamo discusso con gli arbitri delle riforme necessarie per mantenere il sistema sostenibile» Leggi anche: Cna Cinema e audiovisivo: “Riforme necessarie ma servono stabilità delle regole e chiarezza sulla governance” Leggi anche: Svolta Milan-Como, Simonelli: “Si giocherà l’8 febbraio a Perth. Gli arbitri saranno asiatici” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Simonelli: "Con arbitri più incontri per cercare di avere uniformità di giudizio" - "Stiamo cercando, insieme agli arbitri, di fare sempre più incontri per cercare di spiegare sempre meglio le decisioni e avere un'uniformità ... msn.com

Milan-Como a Perth (Australia), è ufficiale: l'annuncio di Simonelli, ecco quando si gioca - Questo ci ha rassicurati ed è una condizione che accetteremo. ilmessaggero.it

Milan-Como si giocherà in Australia con arbitri asiatici, adesso è ufficiale: “Collina ha garantito” - Como si giocherà in Australia, a Perth, l’8 febbraio 2026: adesso è ufficiale. fanpage.it

«Abbiamo ricevuto tante giuste proteste su questo, ci sono persone che non riescono a vederlo per il daltonismo», aveva spiegato il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, commentando la scelta di eliminare il pallone arancione dagli stadi italiani. Dop facebook

Pallone arancione, retromarcia della Lega Serie A. Simonelli: “Abbiamo ricevuto tante giuste proteste, c’è chi non lo vede per daltonismo. I palloni nuovi sono in produzione, ci vorrà qualche tempo e li sostituiremo: scelta non felice” Beh, non è che possono ind x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.