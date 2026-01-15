Simonelli | Abbiamo discusso con gli arbitri delle riforme necessarie per mantenere il sistema sostenibile

Da ilnapolista.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Simonelli sottolinea l'importanza di dialogare con gli arbitri per rendere il sistema più sostenibile. Attraverso incontri periodici, si mira a chiarire le decisioni e a garantire un’interpretazione uniforme delle regole, contribuendo a migliorare la gestione complessiva delle competizioni e la trasparenza del settore.

«Stiamo cercando, insieme agli arbitri, di fare sempre più incontri per cercare di spiegare sempre meglio le decisioni e avere un’uniformità di giudizio». Così Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, uscendo dalla sede della Figc dopo la riunione che si è tenuta a Roma sul tema delle riforme, torna a parlare del tema arbitrale. Lo riporta Ansa. «Siamo rimasti sul discorso generale delle riforme, abbiamo parlato di tutto quello che bisogna fare per mantenere e rendere il sistema sostenibile».   Gli arbitri chiedono una squalifica esemplare per Conte (anche tre giornate), “è andato oltre”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

simonelli abbiamo discusso con gli arbitri delle riforme necessarie per mantenere il sistema sostenibile

© Ilnapolista.it - Simonelli: «Abbiamo discusso con gli arbitri delle riforme necessarie per mantenere il sistema sostenibile»

Leggi anche: Cna Cinema e audiovisivo: “Riforme necessarie ma servono stabilità delle regole e chiarezza sulla governance”

Leggi anche: Svolta Milan-Como, Simonelli: “Si giocherà l’8 febbraio a Perth. Gli arbitri saranno asiatici”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

simonelli abbiamo discusso arbitriSimonelli: "Con arbitri più incontri per cercare di avere uniformità di giudizio" - "Stiamo cercando, insieme agli arbitri, di fare sempre più incontri per cercare di spiegare sempre meglio le decisioni e avere un'uniformità ... msn.com

Milan-Como a Perth (Australia), è ufficiale: l'annuncio di Simonelli, ecco quando si gioca - Questo ci ha rassicurati ed è una condizione che accetteremo. ilmessaggero.it

Milan-Como si giocherà in Australia con arbitri asiatici, adesso è ufficiale: “Collina ha garantito” - Como si giocherà in Australia, a Perth, l’8 febbraio 2026: adesso è ufficiale. fanpage.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.