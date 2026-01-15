Cna Cinema e audiovisivo | Riforme necessarie ma servono stabilità delle regole e chiarezza sulla governance

Durante l’audizione alla Camera, Cna Cinema e Audiovisivo ha sottolineato l’importanza di riforme necessarie per il settore, evidenziando però la priorità di stabilità normativa e chiarezza sulla governance. Il comparto cinema e audiovisivo si trova in una fase di incertezza, aggravata dalla diminuzione delle risorse, rendendo urgenti interventi mirati per garantirne il futuro.

ROMA – Nel corso dell’audizione presso la Commissione Cultura della Camera dei Deputati sul futuro del cinema e dell’audiovisivo, Cna Cinema e Audiovisivo ha richiamato l’attenzione del Parlamento sulla fase di forte incertezza che sta attraversando il comparto, aggravata dalla riduzione delle risorse disponibili. Un settore che opera su cicli medio-lunghi e con un’elevata esposizione finanziaria anticipata – ha sottolineato CNA Cinema e Audiovisivo – necessita di regole stabili e prevedibili, in particolare in materia di credito d’imposta, per poter programmare investimenti, attrarre capitali e mantenere la propria competitività anche sui mercati internazionali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Cna Cinema e audiovisivo: “Riforme necessarie ma servono stabilità delle regole e chiarezza sulla governance” Leggi anche: Cinema e Audiovisivo, Cna presenta le sue proposte: “Non sprechiamo una risorsa primaria per l’Italia” Leggi anche: Bonus edilizi, indagine Nomisma-Cna: il 54% delle famiglie vuole riqualificare ma servono incentivi stabili e progressivi per 10 anni Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Crediti d’imposta: scongiurato il divieto di compensazione. Evitato un grave danno per imprese e filiera delle costruzioni; Cinema: Ampia Convergenza delle Categorie sulla Legge Delega per la Riforma del Settore. Formazione nel settore del cinema e dell'audiovisivo: accordo triennale tra Fondazione Sistema Toscana e CNA Toscana - Accordo triennale tra Fondazione Sistema Toscana e CNA Toscana per la formazione di imprese e professionisti dell’audiovisivo ... gonews.it

Intesa Fondazione Sistema Toscana e Cna Toscana per formazione nel settore del cinema - Un accordo per la formazione delle imprese e dei professionisti nel settore del cinema e dell'audiovisivo. ansa.it

Lisa Romano nominata presidente di CNA Cinema e Audiovisivo Siracusa - La nuova presidente guiderà il comparto provinciale dedicato alle imprese e ai professionisti del settore cinematografico e audiovisivo ... siracusanews.it

Cinema e audiovisivo, avanti con il confronto Oggi in Commissione Cultura abbiamo avviato le audizioni sulle proposte di legge per la riforma e il rilancio del cinema e dell’audiovisivo. Dal confronto con le principali categorie del settore è emersa un’ampia facebook

Istituzione Agenzia #cinema e audiovisivo: in Commissione #Cultura, audizione di rappresentanti di @ANICASOCIAL, Industrie Cinematografiche Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA) per il settore cinema e audiovisivo. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.