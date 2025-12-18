Svolta Milan-Como Simonelli | Si giocherà l’8 febbraio a Perth Gli arbitri saranno asiatici
Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha annunciato che la sfida tra Milan e Como si terrà a Perth, in Australia, l’8 febbraio. La partita sarà arbitrata da ufficiali asiatici, segnando una svolta importante nel calendario e nelle modalità della competizione. Un evento che sottolinea l’internazionalizzazione e l’innovazione nel mondo del calcio italiano.
Il Presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha annunciato che Milan-Como si giocherà a Perth, in Australia, l'8 febbraio, con la direzione di arbitri asiatici. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
