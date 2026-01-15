Sigep world focus sulla panificazione a Scafati | Francesco Langellotto protagonista con la pizza in pala alla biga
Sigep World, a Scafati, si distingue ancora una volta come punto di riferimento per il settore Foodservice. L’evento mette in evidenza l’arte della panificazione, con protagonisti come Francesco Langellotto, che presenta la sua pizza in pala alla biga. Un’occasione per professionisti di tutto il mondo di approfondire tendenze e tecniche nel settore del pane e della pizza artigianale.
SIGEP World si conferma anche quest’anno come l’evento di riferimento e di ispirazione per l’intera community del Foodservice, capace di richiamare professionisti da tutto il mondo nei settori Gelato, Pastry & Chocolate, Coffee, Bakery e Pizza. In questo contesto internazionale, il Molino sul. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
