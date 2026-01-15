Sigep World 2026 | con Polselli come atto culturale tra Roma e Napoli

Al Sigep World 2026, Polselli presenta un progetto che va oltre la produzione, trasformandosi in un atto culturale tra Roma e Napoli. Dallo storico laboratorio di Arce ai spazi espositivi di Rimini, l’azienda condivide una visione che valorizza la tradizione e l’innovazione del pane e della pasticceria. Un’occasione per approfondire il significato culturale di un settore fondamentale per il nostro territorio.

Dal laboratorio molitorio di Arce fino ai grandi spazi espositivi di Rimini, Polselli porta al Sigep World 2026 una visione che supera la dimensione meramente produttiva per farsi racconto culturale. Alla 47ª edizione della manifestazione, in programma dal 16 al 20 gennaio 2026 presso il Quartiere Fieristico di Rimini, la storica casa molitoria conferma una presenza che è, prima di tutto, presa di posizione:

SIGEP World 2026: la farina Polselli come geografia culturale tra Napoli e Roma - Dalle macine di Arce agli spazi espositivi di Rimini si sviluppa un percorso fatto di saperi artigiani e visione industriale, che porta la cultura molitoria

Polselli al SIGEP World 2026 - C'è una relazione profonda, forte come un impasto realizzato con sapienza, che unisce Arce a Rimini, la cultura artigiana del Centro Italia al palcoscenico

