Mercato immobiliare la tipologia più richiesta? Il trilocale ma Milano fa eccezione I dati in Lombardia provincia per provincia
Milano, 29 ottobre 2025 – Bilocale, trilocale o quadrilocale? Quali sono gli immobili più cercati? Secondo le analisi condotte dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, la domanda nelle grandi città a giugno 2025 appare concentrata prevalentemente sul trilocale che raccoglie il 40,6% delle richieste. A seguire il bilocale con il 25,2% e il quattro locali con il 22,5%. Ma fa eccezione Milano. Vediamo tutti i dati nel dettaglio. La tipologia più ricercata. (DIRE) Roma, 27 giu. - Novità in chiaroscuro per il mercato dei mutui: buone notizie sono in arrivo per gli under 36, dato che il Fondo Garanzia Prima Casa all'80% - in scadenza a fine giugno - dovrebbe essere presto prolungato fino a settembre 2023; di contro, la legge sull'equo compenso (492023), che riguarda anche i notai, potrebbe avere un impatto negativo sul mercato delle surroghe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il mercato immobiliare non dorme mai: oggi è il giorno giusto per mettersi in contatto con REMAX Stella Polare. Acquistare casa, vendere casa? Basta una chiamata: 080 502 7891 https://www.remaxstellapolare.it/ #RemaxStellaPolare Vai su Facebook
Il mercato immobiliare, le tutele e le agevolazioni - X Vai su X
Mercato immobiliare, la tipologia più richiesta? Il trilocale, ma Milano fa eccezione. I dati in Lombardia, provincia per provincia - Secondo le analisi condotte dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, la domanda nelle grandi città a ... Da ilgiorno.it
Immobili, prezzi stabili. Ma il mercato rallenterà ancora nel 2024 - Secondo l'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, nel 2024 si prevede un aumento dei prezzi immobiliari a Perugia e un calo a Terni. Lo riporta lanazione.it
Mercato immobiliare di lusso, domanda in crescita del 4% in un anno. I dati - Nel mercato immobiliare del lusso alla fine del 2024 la domanda di immobili ha fatto segnare un +4% rispetto al 2023 e un +6% nel confronto con il 2019. Lo riporta tg24.sky.it