Milano, 29 ottobre 2025 – Bilocale, trilocale o quadrilocale? Quali sono gli immobili più cercati? Secondo le analisi condotte dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, la domanda nelle grandi città a giugno 2025 appare concentrata prevalentemente sul trilocale che raccoglie il 40,6% delle richieste. A seguire il bilocale con il 25,2% e il quattro locali con il 22,5%. Ma fa eccezione Milano. Vediamo tutti i dati nel dettaglio. La tipologia più ricercata. (DIRE) Roma, 27 giu. - Novità in chiaroscuro per il mercato dei mutui: buone notizie sono in arrivo per gli under 36, dato che il Fondo Garanzia Prima Casa all'80% - in scadenza a fine giugno - dovrebbe essere presto prolungato fino a settembre 2023; di contro, la legge sull'equo compenso (492023), che riguarda anche i notai, potrebbe avere un impatto negativo sul mercato delle surroghe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mercato immobiliare, la tipologia più richiesta? Il trilocale, ma Milano fa eccezione. I dati in Lombardia, provincia per provincia