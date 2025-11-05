Cervia zona San Giorgio | un progetto per migliorare la vivibilità e la sicurezza della zona stazione

L’amministrazione comunale di Cervia ha approvato l’accordo di programma con la Regione per la realizzazione del progetto “SicuriCervia, comparto San Giorgio” per il miglioramento della vivibilità e della sicurezza nel comparto San Giorgio, zona stazione ferroviaria e presidio sanitario. La. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

