Si fingono vittime di una rapina e chiamano il 118 | ma vogliono solo un passaggio verso casa

Due persone, dopo un weekend di svago, hanno chiamato il 118 fingendo di essere vittime di una rapina, desiderando un passaggio a casa. Con i servizi di linea terminati, hanno tentato di usare un’ambulanza come taxi. Si tratta di un comportamento scorretto e fraudolento, che può comportare conseguenze legali e mettere a rischio le risorse di emergenza.

Hanno trascorso il weekend all'insegna del divertimento ma quando hanno realizzato che, a causa della tarda ora, i servizi di linea non effettuavano più corse, hanno pensato di utilizzare un'ambulanza del 118 come taxi per ritornare a casa. A finire nei guai due 17enni residenti nel bolognese i quali, dopo avere simulato di essere stati vittime di una cruenta rapina da parte di alcuni loro coetanei non meglio indicati, hanno pensato di chiamare il 118 per essere riaccompagnati a casa. Un'ambulanza è quindi giunta presso il parco degli Alpini di Cento per dare assistenza ai due giovani aggrediti e nel contempo, vista la gravità dell'atto denunciato, la centrale operativa dei carabinieri della città del Guercino ha inviato sul posto le due pattuglie per ricostruire la dinamica dei fatti ed individuare i responsabili.

