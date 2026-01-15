Si fingono vittime di una rapina e chiamano il 118 | ma vogliono solo un passaggio verso casa

Due persone, dopo un weekend di svago, hanno chiamato il 118 fingendosi vittime di una rapina per ottenere un passaggio. Poiché i mezzi pubblici non erano più disponibili, hanno utilizzato l’ambulanza come taxi per tornare a casa. Questo comportamento scorretto può comportare sanzioni e mette a rischio l’efficienza dei servizi di emergenza. È importante usare correttamente i servizi del 118 solo in situazioni di reale emergenza.

La politica racconta. . TRAVAGLIO- 'ERRORE DEI MAGISTRATI CHE SI FINGONO VITTIME DELLA RIFORMA' facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.