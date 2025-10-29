Si chiamano Guadaluna Tamara e Kariman e sono solo tre delle tante protagoniste di una trasformazione senza precedenti | fanno impresa perchè vogliono avere un impatto sui loro territori non solo economico ma anche sociale

S i chiamano Guadaluna, Tamara e Kariman e sono solo tre delle tante protagoniste di una trasformazione senza precedenti che sta avvenendo nel mondo arabo e mediorientale. «Appartengono a una nuova generazione di donne: con un livello di formazione avanzato, sono imprenditrici che innovano nelle loro filiere, lavorano nell’agri-tech e fin-tech, e stanno utilizzano i benefici della trasformazione verde e digitale». Lo spiega Anna Dorangricchia, Responsabile del programma sull’uguaglianza di genere presso il Segretariato dell’Unione per il Mediterraneo, che pure avverte. «Ma questa trasformazione non è uniforme, e neppure irreversibile ». 🔗 Leggi su Iodonna.it

