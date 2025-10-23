500 euro per chi adotta cani dei canili di Roma La garante | Così sosteniamo le famiglie con fragilità economiche e gli animali

Chi adotta un cane dai canili di Roma Capitale o convenzionati con il comune capitolino e ha un Isee fino a 20 mila euro avrà un voucher di 500 euro. La Garante dei diritti degli animali: "Una sperimentazione per supportare con incentivi le persone che devono affrontare necessariamente delle spese per il mantenimento di un cane o di un gatto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

