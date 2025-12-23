Seth Rollins ha annunciato di aver bisogno di altri tre mesi per recuperare dall'infortunio alla spalla subito durante il match contro Cody Rhodes a Crown Jewels. L’atleta ha subito un infortunio durante l'esecuzione di una coast-to-coast, che lo ha costretto a interrompere la sua attività. La sua assenza prolungata evidenzia l’importanza di un adeguato tempo di recupero per garantire un ritorno in piena forma.

Seth Rollins è ormai assente da Crown Jewels quando nel corso del suo match contro Cody Rhodes si è procurato un brutto infortunio alla spalla eseguendo una coast-to-coast. In seguito all’infortunio Seth Rollins ha perso la leadership della sua stable The Vision, ormai passata in mano a Paul Heyman con Bron Breakker nelle vesti del leader affiancato da Bronson Reed e con le due nuove aggiunte Logan Paul e Austin Theory. In questi due mesi solo ipotesi e tanto silenzio sul ritorno di Rollins, un silenzio rotto dal diretto interessato che ha finalmente dato delle tempistiche mettendo chiaramente nel mirino la prossima WrestleMania. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Seth Rollins: “Mi servono altri 3 mesi per rientrare dall’infortunio”

Leggi anche: WWE: Potrebbe esserci il già citato infortunio al braccio di Seth Rollins dietro il segmento di The Vision a Raw.

Leggi anche: WWE: Seth Rollins svela il possibile ritorno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

WWE: "Non manca molto", Seth Rollins chiarisce l'opzione ritiro #WWE #SethRollins - facebook.com facebook