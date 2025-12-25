Vince Russo esplode contro Seth Rollins | Non mi conosci e mi odi

Vince Russo non le manda certo a dire e ha risposto duramente a Seth Rollins dopo le pesanti dichiarazioni rilasciate dal campione WWE durante una recente apparizione podcast. Rollins, ospite di Mohr Stories with Jay Mohr, ha infatti definito Russo un “hanger-on” (uno che vive alle spalle del wrestling) e un vero e proprio “ idiota ”, arrivando a dire senza mezzi termini: “Li odio entrambi”, riferendosi sia a Russo che a Jim Cornette. Messo alle strette su chi avrebbe scelto tra i due, Rollins ha chiarito la sua posizione: “Li odio entrambi. Penso che siano entrambi degli imbecilli. Ma se dovessi scegliere, tipo con una pistola puntata alla testa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

