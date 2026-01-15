Servizi di pulizia nella sanità salernitana | la Cgil chiede un tavolo in Prefettura

La Cgil Salerno, insieme alle sue strutture Filcams e Funzione Pubblica, richiede una convocazione urgente del tavolo in Prefettura. L’obiettivo è discutere la vertenza riguardante i lavoratori dei servizi di pulizia presso l’Azienda Ospedaliera U San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, evidenziando l’importanza di un confronto istituzionale per tutelare i diritti dei lavoratori coinvolti.

La Cgil Salerno, la Filcams Cgil e la Funzione Pubblica Cgil Salerno chiedono con forza la convocazione immediata del tavolo in Prefettura per affrontare la vertenza che coinvolge le lavoratrici e i lavoratori dei servizi di pulizia dell’Azienda Ospedaliera U San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

