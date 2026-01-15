Servizi di pulizia nella sanità salernitana | la Cgil chiede un tavolo in Prefettura
La Cgil Salerno, insieme alle sue strutture Filcams e Funzione Pubblica, richiede una convocazione urgente del tavolo in Prefettura. L’obiettivo è discutere la vertenza riguardante i lavoratori dei servizi di pulizia presso l’Azienda Ospedaliera U San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, evidenziando l’importanza di un confronto istituzionale per tutelare i diritti dei lavoratori coinvolti.
La Cgil Salerno, la Filcams Cgil e la Funzione Pubblica Cgil Salerno chiedono con forza la convocazione immediata del tavolo in Prefettura per affrontare la vertenza che coinvolge le lavoratrici e i lavoratori dei servizi di pulizia dell’Azienda Ospedaliera U San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Tagli ai servizi esterni della sanità, la Filcams Cgil Chieti chiede un incontro urgente alla Regione
Leggi anche: Polizia locale: dopo l’incidente di via Vespucci la Cgil Fp chiede un Tavolo in Comune
Servizi di pulizia nella sanità salernitana: la Cgil chiede un tavolo in Prefettura - le interlocuzioni avvenute non hanno prodotto alcun avanzamento concreto. salernotoday.it
#Appalto INPS, problematiche nel servizio di pulizia e lavanderia presso il convitto "L. Sturzo" di #Caltagirone (CT). Oggi una delegazione di lavoratori del Gruppo Meridiano con la #FilcamsCgilCatania è stata ricevuta dal Vice Prefetto di Catania relativament facebook
#Roma #Security #Other ADDETTA/O AI SERVIZI DI PULIZIA GDO PART TIME ROMA ZONA CASALOTTI SPA x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.