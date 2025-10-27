Tagli ai servizi esterni della sanità la Filcams Cgil Chieti chiede un incontro urgente alla Regione

Chietitoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Filcams Cgil di Chieti esprime forte preoccupazione per le recenti decisioni di taglio ai servizi esterni della sanità nella provincia di Chieti, in particolare per quel che riguarda gli appalti per facchinaggio, pulizie e sportelli Cup. Da tempo l'organizzazione sindacale segnala le criticità. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Tagli confermati ai servizi esterni - Tagli confermati ai servizi esterni Dal prossimo 1 agosto lavoreranno di meno 53 lavoratori esterni addetti a facchinaggio, preparazione e trasporto dei farmaci. Lo riporta rainews.it

Tagli ai servizi sociali il centrosinistra protesta «Colpiti i più deboli» - Ventisettemila euro di tagli per i servizi sociali previsti nella variazione di bilancio approvata l’altro giorno in consiglio. Segnala laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Tagli Servizi Esterni Sanit224