SERIE D | le possibili mosse di marmorini in vista della sfida di domani al brilli peri contro i fiorentini Nannini e Tommasini dall’inizio nel Montevarchi che attende lo Scandicci
MONTEVARCHI Aquila alla prova del 9, o meglio alla riprova perché nella nona giornata di campionato, domani al Brilli Peri alle 14.30 per la fine dell’ora legale, il Montevarchi dovrà confermare con lo Scandicci il risultato prezioso ottenuto al Comunale di Camaiore. E dovrà farlo ripartendo proprio dalla prestazione sfoggiata nella ripresa in Versilia che ha propiziato una rimonta esaltante. Non sarà il caso, invece, di accusare cali di tensione, pur se l’avversario è di nuovo una matricola, tornata in D dopo aver vinto l’Eccellenza. Simone Marmorini, allora, ha catechizzato a dovere i suoi giocatori, sottolineando che la soddisfazione per il blitz di domenica passata non può cancellare la necessità di crescere ancora. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
