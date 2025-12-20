Serie D | attesi 1500 sostenitori domani al Brilli Peri Montevarchi col Prato Le mosse di Marmorini

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MONTEVARCHI Nelle ultime due giornate non è sceso in campo anche perché, in considerazione del tipo di partite, Siena e Ghiviborgo, mister Marmorini gli aveva preferito Samuele Rosini come esterno di fascia destra. Di sicuro, però, Lorenzo Boncompagni è da sempre una risorsa per il Montevarchi, per la capacità di saltare l’uomo e di scompaginare in progressione l’assetto difensivo degli avversari. Domani con il Prato sarebbe stato senza dubbio una carta in più da giocare, magari in corso d’opera, e invece l’eclettico attaccante classe 2004 dovrà seguire l’incontro con i lanieri dalla tribuna del "Brilli Peri". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

serie d attesi 1500 sostenitori domani al brilli peri montevarchi col prato le mosse di marmorini

© Sport.quotidiano.net - Serie D: attesi 1500 sostenitori domani al Brilli Peri. Montevarchi col Prato. Le mosse di Marmorini

Leggi anche: SERIE D: le possibili mosse di marmorini in vista della sfida di domani al brilli peri contro i fiorentini. Nannini e Tommasini dall’inizio nel Montevarchi che attende lo Scandicci

Leggi anche: Serie D: tutti i precedenti dell’attesa sfida di domani al Brilli Peri. Sansepolcro carico. Le mosse di Ciampelli

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

C.R.Piemonte e Valle d'Aosta.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.