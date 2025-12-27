Il Como cala il tris a Lecce e torna alla vittoria

Paz, Ramon e Douvikas firmano il successo dei lariani al Via del Mare LECCE - Il Como torna al successo dopo un mese di astinenza. I lariani espugnano 3-0 il Via del Mare contro il Lecce: a decidere il match sono i gol di Nico Paz, Jacobo Ramon ed Anastasios Douvikas. I padroni di casa partono con i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

il como cala il tris a lecce e torna alla vittoria

