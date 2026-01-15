Sequestrati a Roma 6mln falsi griffati

Durante un controllo della Guardia di Finanza nella zona di Roma Termini, sono stati sequestrati circa 6 milioni di articoli contraffatti, tra capi di abbigliamento e bigiotteria. L’operazione mira a contrastare la vendita di prodotti falsificati e a tutelare i marchi originali, garantendo la legalità nel settore commerciale.

9.20 Controlli della Guardia di Finanza nella zona di Roma Termini hanno portato alla scoperta e al sequestro di 6 milioni di articoli contraffatti, fra capi di abbigliamentoe e bigiotteria. Tre gli interventi dei militari Gdf e tre le persone denunciate. Nella stessa operazione sequestrati poi gadget e bigiotteria non conformi alla normativa di sicurezza dei prodotti. Tremila gli articoli interessati.

