Griffati sì ma taroccati Sequestrati 82mila abiti

Un sistema di produzione illecito ha portato al sequestro di 82mila capi contraffatti, realizzati tramite un processo che imitava marchi e loghi per apparire autentici. I capi, privi di autorizzazione, venivano personalizzati su richiesta e venduti online a prezzi competitivi, contribuendo a un mercato parallelo di merce falsa. Questa operazione evidenzia i rischi legati alla diffusione di prodotti contraffatti nel settore della moda.

Chiedi il marchio, scegli il logo, ordina la quantità: il resto lo faceva lo stampatore. Un sistema simil industriale, che trasformava capi anonimi in merce fintamente griffata, pronta a invadere l'e-commerce a prezzi stracciati. Ma dietro quelle etichette celebri non c'era alcuna maison: c'erano invece un capannone, macchinari digitali e un'attività illegale. A far saltare il banco è stata la Guardia di Finanza di Gallarate, che ha ricostruito la filiera del falso fino al cuore produttivo in provincia di Mantova. L'indagine è partita dall'ultimo anello della catena: la vendita sul web di abbigliamento griffato a prezzi troppo competitivi per essere veri.

Maxi sequestro della Finanza, oltre 30mila articoli griffati falsi. Dalle borse alle cinture del lusso, sgominate due filiere #ANSA x.com

Gallarate, lo «stampatore» che realizzava falsi capi griffati: la Guardia di finanza sequestra 82mila articoli contraffatti - facebook.com facebook

