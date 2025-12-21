Misterbianco colossale sequestro di abbigliamento contraffatto | 2 milioni di capi griffati falsi

Nella giornata di oggi, la Guardia di Finanza di Catania ha condotto un'operazione di vasta portata a Misterbianco, sequestrando circa 2 milioni di capi e accessori di abbigliamento falsificati. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla contraffazione e alla tutela delle proprietà intellettuali. Il sequestro rappresenta un importante risultato nel contrasto al mercato del falso. Misterbianco, colossale sequestro di abbigliamento contraffatto: 2 milioni di capi griff

Operazione della Guardia di Finanza contro il mercato del falso. Nel contesto delle attività di contrasto alla contraffazione, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania ha messo a segno un'operazione di particolare rilievo, culminata nel sequestro di circa 2 milioni di capi e accessori di abbigliamento contraffatti. L'intervento ha interessato tre grandi depositi, individuati nei territori di Catania e Misterbianco, destinati a rifornire il mercato illecito soprattutto in vista delle festività natalizie. Indagini mirate e scoperta dei magazzini. L'operazione è stata condotta dai militari del I e II Gruppo della Guardia di Finanza di Catania, a seguito di un'articolata attività info-investigativa autonoma.

