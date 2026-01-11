Senesi Juventus dirigenza pronta a fare sul serio per il centrale in scadenza a giugno col Bournemouth Tutti gli aggiornamenti

La Juventus sta valutando attentamente la situazione di Senesi, il difensore in scadenza con il Bournemouth a giugno. La dirigenza è interessata a definire l'acquisto in anticipo rispetto alle altre società, mantenendo alta l'attenzione sulla trattativa. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle intenzioni dei bianconeri e le possibili mosse per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Senesi Juventus, il centrale in scadenza piace per l’estate: c’è concorrenza ma i bianconeri insistono per chiudere l’affare e anticipare le rivali. La Juve lavora incessantemente su due tavoli temporali distinti. Se l’attualità impone riflessioni immediate per puntellare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti, la programmazione a lungo termine non conosce soste. L’obiettivo è anticipare le mosse per la prossima estate, individuando profili di qualità che possano alzare il livello del reparto arretrato senza gravare eccessivamente sui costi dei cartellini. In quest’ottica, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, in vista di giugno rimane sempre caldo il nome di Marcos Senesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Senesi Juventus, dirigenza pronta a fare sul serio per il centrale in scadenza a giugno col Bournemouth. Tutti gli aggiornamenti Leggi anche: Senesi Juve, occhi puntati sul difensore in scadenza col Bournemouth: si scalda questa idea in vista dell’estate 2026! Tutti i dettagli Leggi anche: Senesi Juventus, passi concreti per il difensore in scadenza col Bournemouth: i bianconeri si muovono con l’agente! Ultime Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La Juventus preme per Senesi: il piano di Comolli per portarlo a gennaio a Torino; Nkunku-Fenerbahce, apertura del Milan alla cessione. Dalla Turchia pronta una mossa per convincere il francese; Il Galatasaray piomba su Frattesi: i Leoni di Istanbul preparano la prima offerta per l'Inter; Calciomercato Juve: pronta questa offerta per convincere Senesi a firmare da parametro zero. Juventus, sfida al Barça per Senesi: presto summit decisivo con l’entourage del giocatore - Il difensore argentino, dal canto suo, ha già preso una decisione importante: lasciare il Bournemouth a parametro zero al termine della stagione. it.blastingnews.com

Per #Senesi la #Juventus prepara una proposta da 5/6M€ a stagione tra parte fissa e bonus, oltre a un ruolo centrale della riorganizzazione del reparto difensivo in futuro. Giovanni Albanese - GdS - facebook.com facebook

Juventus, blitz a parametro zero: aperti i dialoghi per Marcos Senesi x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.