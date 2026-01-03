Treccani Sofia e Leonardo i nomi più scelti nel 2025 | Maria esce dalla top50 dopo 250 anni

Da ildifforme.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, i nomi più scelti dalle famiglie italiane sono Sofia, Leonardo e Treccani, mentre Maria esce dalla top50 dopo oltre due secoli. Il linguista Enzo Caffarelli analizza le motivazioni di queste tendenze nel suo articolo sul sito della Treccani, offrendo un approfondimento sulle preferenze contemporanee e sui cambiamenti culturali che influenzano le scelte dei genitori italiani.

Il linguista Enzo Caffarelli, in un articolo sul sito della Treccani, spiega le motivazioni dietro alle scelte dei nomi delle famiglie italiane. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

treccani sofia e leonardo i nomi pi249 scelti nel 2025 maria esce dalla top50 dopo 250 anni

© Ildifforme.it - Treccani, Sofia e Leonardo i nomi più scelti nel 2025: Maria esce dalla top50 dopo 250 anni

Leggi anche: I nomi più scelti dai genitori nel 2025 e il loro significato

Leggi anche: Nel centenario dalla nascita di Robert F. Kennedy premiato Leonardo Maria Del Vecchio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

treccani sofia leonardo nomiSofia e Leonardo sono i nomi preferiti dagli italiani - Secondo uno studio Treccani sui dati Istat, Sofia e Leonardo sono i nomi preferiti dagli italiani. tgcom24.mediaset.it

treccani sofia leonardo nomiSofia e Leonardo i nomi preferiti dagli italiani - it un articolo del linguista Enzo Caffarelli che spiega il significato dei nomi più amati dalle famiglie italiane ... adnkronos.com

Sofia e Leonardo i nomi preferiti nel 2020 - Nel 2020 Leonardo e Sofia rimangono i nomi preferiti sulla base delle informazioni contenute nella rilevazione degli iscritti in anagrafe per nascita. ansa.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.