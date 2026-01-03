Treccani Sofia e Leonardo i nomi più scelti nel 2025 | Maria esce dalla top50 dopo 250 anni

Nel 2025, i nomi più scelti dalle famiglie italiane sono Sofia, Leonardo e Treccani, mentre Maria esce dalla top50 dopo oltre due secoli. Il linguista Enzo Caffarelli analizza le motivazioni di queste tendenze nel suo articolo sul sito della Treccani, offrendo un approfondimento sulle preferenze contemporanee e sui cambiamenti culturali che influenzano le scelte dei genitori italiani.

Sofia e Leonardo i nomi preferiti dagli italiani - it un articolo del linguista Enzo Caffarelli che spiega il significato dei nomi più amati dalle famiglie italiane ... adnkronos.com

Sofia e Leonardo i nomi preferiti nel 2020 - Nel 2020 Leonardo e Sofia rimangono i nomi preferiti sulla base delle informazioni contenute nella rilevazione degli iscritti in anagrafe per nascita. ansa.it

I meravigliosi auguri di Sofia ai piccoli pazienti dell'ospedale e a tutti i bambini del mondo ! #ospedalePadova - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.