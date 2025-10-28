nonna elena taglia oggi lo straordinario traguardo dei 106 anni festa grande a bassiano

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un traguardo straordinario quello tagliato oggi da nonna Elena Adele Palombo, nata il 28 ottobre 1919, che quindi oggi celebra il suo 106° compleanno. Nata nel borgo medievale di Bassiano, Elena ha trascorso la sua infanzia tra le sfide del territorio paludoso dell’Agro Pontino, in una comunità che viveva in condizioni difficili, ma solidali. Cresciuta in una grande famiglia di pionieri dell’Agro Pontino, Elena ha affrontato le asperità della vita nelle contrade della “Scarica la Nave”, dove le famiglie risiedevano in capanne costruite con materiali semplici come legno, paglia e cannucce. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

