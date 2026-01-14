Omicidio Franka Ludwig fermati compagno e amica | Uccisa per incassare assicurazione milionaria

Dopo sei mesi di indagini, emerge una possibile svolta nel caso di Franka Ludwig, la donna tedesca di 52 anni trovata morta nei boschi di San Godenzo, Firenze. Sono stati fermati il compagno e un’amica, sospettati di aver orchestrato l’omicidio con l’obiettivo di incassare un’ingente assicurazione. La vicenda evidenzia le dinamiche complesse di un’indagine che sta cercando di fare luce sulle cause della morte e sui motivi dietro il delitto.

Dopo 6 mesi di indagini è arrivata una svolta nel caso di Franka Ludwig, la 52enne tedesca trovata morta in una zona boschiva del Comune di San Godenzo (Firenze). Fermati il compagno e un'amica, accusati di omicidio premeditato. Avrebbero simulato un incidente per incassare un'assicurazione milionaria.

