Segretaria uccisa nello studio del commercialista maestra casertana condannata a 24 anni

La Corte d’Assise di Genova ha condannato a 24 anni di carcere Anna Lucia Cecere, ex maestra casertana, per l’omicidio di Nada Cella avvenuto nel 1996 nello studio di un commercialista a Chiavari. La sentenza conferma la responsabilità dell’imputata in un episodio che ha suscitato grande attenzione, chiudendo un lungo percorso giudiziario.

La Corte d’Assise di Genova ha condannato a 24 anni di carcere l’ex maestra casertana Anna Lucia Cecere, accusata dell’omicidio di Nada Cella avvenuto il 6 maggio 1996 a Chiavari. Due anni al commercialista Marco Soracco, accusato di favoreggiamento. La sentenza, a quasi 30 anni dai fatti, è. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

